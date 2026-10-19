Una scomparsa improvvisa che ha lasciato sgomenti familiari, amici e appassionati di automobilismo. È morto all’età di 46 anni Salvatore Innocenti, originario di Campobello di Mazara, conosciuto nell’ambiente delle competizioni automobilistiche di regolarità per la sua grande passione e il suo impegno. L’uomo è stato colto da un malore mentre si trovava nella propria abitazione. Una notizia che si è rapidamente diffusa, suscitando incredulità e profonda commozione tra quanti lo conoscevano.

Salvatore Innocenti era particolarmente legato al mondo della regolarità automobilistica e, fino a pochi giorni prima della sua scomparsa, aveva collaborato attivamente con l’ASD Cave di Cusa nell’organizzazione dell’omonimo trofeo, appuntamento del Campionato Italiano di Regolarità Auto Storiche. Alla manifestazione aveva preso parte anche come concorrente, confermando un legame con questo sport che andava ben oltre l’aspetto agonistico. Una passione vissuta con entusiasmo, partecipazione e spirito di collaborazione.

La notizia della sua morte ha suscitato numerose reazioni sui social, dove si stanno moltiplicando i messaggi di cordoglio e i ricordi di amici, conoscenti e appassionati di motori. Tra le realtà che hanno voluto ricordarlo figurano l’ASD Cave di Cusa e la scuderia Franciacorta Motori. La sua scomparsa rappresenta una perdita dolorosa per la moglie Sebastiana e per il mondo della regolarità automobilistica, ma anche per le comunità di Campobello di Mazara e Castelvetrano, territori ai quali era legato. I funerali di Salvatore Innocenti saranno celebrati martedì 20 ottobre, alle ore 10.30, nella chiesa di San Francesco di Paola a Castelvetrano.