Una donna, Erina Licari, è morta, ieri sera, a Petrosino, in seguito alle gravi ferite riportate dopo essere stata aggredita da un cane. La vittima si trovava davanti la sua abitazione nei pressi dello stadio comunale, nella zona tra via Trapani e viale Mediterraneo. Le lesioni procurate dai morsi del cane non le hanno lasciato scampo. I soccorritori, infatti, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto è intervenuta la polizia, che, coordinata dalla Procura di Marsala, sta effettuando le indagini, anche per accertare se si è trattato di un cane randagio, oppure di proprietà di qualcuno, ma lasciato libero. ANSA

AUTORE. Redazione