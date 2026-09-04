Avrebbe dovuto partecipare come concorrente alla 68a cronoscalata Monterice (che si corre questo week-end) ma una prova non autorizzata sui tornanti di Erice gli è costato caro: ritiro della patente e niente gara. È successo a uno dei piloti iscritti alla gara che i carabinieri hanno scoperto mentre con un’auto privata a velocità il percorso effettuando anche sorpassi in curva, mentre il circuito era aperto al traffico veicolare. Contestualmente i carabinieri hanno sottoposto a controllo due soggetti (non iscritti alla gara) fermati sulla strada provinciale 31 che gareggiavano con le loro auto private mettendo in atto dei sorpassi plurimi a velocità. Ai due, risultati non iscritti alla gara, è stata ritirata la patente.