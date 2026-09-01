Sono 260 gli equipaggi che hanno formalizzato l’iscrizione all’edizione 2026 della Cronoscalata Monte Erice, confermando lo straordinario appeal della competizione organizzata dall’Automobile Club Trapani. Il dato ufficiale registra al via 153 vetture Moderne e 107 Storiche, un vero e proprio record per questa categoria che, per la prima volta nella storia della manifestazione, supera la soglia d’oro delle cento adesioni, polverizzando il precedente primato di 97 iscritti.

Numeri che certificano la centralità e lo spessore sportivo della corsa trapanese, valevole per il Campionato Italiano Velocità Salita Autostoriche (CIVSA), Campionato Italiano Velocità della Montagna (CIVM) e Campionato Italiano Velocità Salita Autoclassiche (CIVSAC).

La Monte Erice continua a esercitare un fascino inalterato nel panorama dell’automobilismo in salita, confermandosi una gara “senza tempo”, capace di stregare piloti e appassionati di ogni generazione. Il segreto di questo mito risiede nella selettività e nella severità tecnica del suo tracciato: un nastro d’asfalto che si sviluppa per 5 chilometri e 700 metri, superando un dislivello di 410 metri dalle pendici fino alla Vetta di Erice, dove ogni singola curva richiede precisione assoluta, coraggio e doti di guida sopraffine.

«Siamo orgogliosi di questi numeri straordinari che premiano il lavoro di squadra e l’impegno profuso dall’Automobile Club Trapani – dichiara il presidente Giovanni Pellegrino –. Superare per la prima volta quota cento iscritti tra le vetture storiche, arrivando a un totale di 260 partecipanti, è un traguardo che ripaga i nostri sforzi e testimonia quanto la Monte Erice sia nel cuore dei piloti di tutta Italia. Questo record non è solo un dato numerico, ma la dimostrazione tangibile che la nostra corsa continua a rappresentare un punto di riferimento assoluto nel panorama nazionale dello sport automobilistico. E per questo motivo intendo ringraziare gli attori protagonisti della Cronoscalata, i piloti ed i meccanici, senza i quali questo meraviglioso spettacolo non potrebbe esserci».

Nella foto: Giovanni Pellegrino, presidente dell’Automobile Club Trapani

