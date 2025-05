L’estate è alle porte. Il caldo sole di questi giorni ci obbliga ad uscire di casa per vivere esperienze nei luoghi più suggestivi. Tra questi, sicuramente il Momentum Resort di Selinunte ha consolidato la sua identità di oasi di benessere sia per turisti che raggiungono la zona di Selinunte da tutto il mondo; sia per l’utenza locale in cerca di un rifugio dove godere di un gustoso pranzo oppure un weekend di relax.

Sognato e progettato attorno al benessere fisico e spirituale dei propri ospiti, Momentum Resort offre spa, area fitness, ristorante bio con prodotti a km 0, piscina e terrazze solarium con vista sul magnifico uliveto. Che sia una vacanza o solo un momento della giornata, il Momentum Resort è il luogo ideale a due passi da Selinunte. Solo per il mese di maggio, la direzione della struttura ha pensato ad una serie di offerte senza pernottamento.

“MOMENTUM ESCAPES PER DUE”

● Giornata in piscina con utilizzo della zona solarium per l’intera giornata (dalle 10:30 alle 18:30);

● Un pranzo di una portata principale (a scelta tra un primo o un secondo) e un dessert con acqua e caffè inclusi nel nostro ristorante Agòra, un ristorante a Km 0 con le migliori specialità siciliane;

● Un accesso di 60 minuti alla SPA (include vasca jacuzzi, sauna, bagno turco e zona relax);

● Una camera d’appoggio dalle 12:00 alle 19:00 (su disponibilità)

Il costo del pacchetto è di € 160 a coppia (è necessario effettuare la prenotazione in anticipo per verificare la disponibilità della camera d’appoggio). Inoltre, è possibile estendere il relax con aperitivi e cene (alla carta) e trattamenti estetici (su prenotazione) con il 10% di sconto.

“MOMENTUM DAY EXPERIENCE”

● Giornata in piscina con utilizzo della zona solarium per l’intera giornata (dalle 10:30 alle 18:30);

● Un pranzo di una portata principale (a scelta tra un primo o un secondo) e un dessert con acqua e caffè inclusi nel nostro ristorante Agòra, un ristorante a Km 0 con le migliori specialità siciliane;

● Un accesso di 60 minuti alla SPA (include vasca jacuzzi, sauna, bagno turco e zona relax).

A disposizione anche il nostro servizio bar a bordo piscina dove potete gustare freschi cocktail preparati dal nostro Barman (costo extra).

Il costo del pacchetto è di € 60 euro a persona

“POOL & LUNCH”

● Giornata in piscina con utilizzo della zona solarium per l’intera giornata (dalle 10:30 alle 18:30);

● Un pranzo di una portata principale (a scelta tra un primo o un secondo) e un dessert con acqua e caffè inclusi nel nostro ristorante Agòra, un ristorante a Km 0 con le migliori specialità siciliane.

A disposizione anche il nostro servizio bar a bordo piscina dove potete gustare freschi cocktail preparati dal nostro Barman (costo extra).

Il costo del pacchetto è di € 40 euro a persona

“SPA & DINNER”

● Un accesso di 60 minuti alla SPA (include vasca jacuzzi, sauna, bagno turco e zona relax).

● Una cena di tre portate (antipasto, primo oppure secondo e dessert, bevande escluse)

Il costo del pacchetto è di € 60 euro a persona

“LUNCH & SPA”

● Un pranzo di una portata principale (a scelta tra un primo o un secondo) e un dessert con acqua e caffè inclusi nel nostro ristorante Agòra, un ristorante a Km 0 con le migliori specialità siciliane;

● Un accesso di 60 minuti alla SPA (include vasca jacuzzi, sauna, bagno turco e zona relax).

Il costo del pacchetto è di € 40 euro a persona

“DAY SPA”

● Un accesso per 60 minuti alla SPA con vasca jacuzzi, sauna, bagno turco e zona relax.

● Thè o tisana rilassante da poter consumare nel nostro Lounge Bar

Il costo del pacchetto è di € 25,00 a persona.

“MAGICI MOMENTI PER DUE”

● Un accesso per 90 minuti alla SPA con vasca jacuzzi, sauna, bagno turco e zona relax.

● Bottiglia di bollicine accompagnata da finger food o tagliata di frutta

Il costo del pacchetto è di € 130,00 a coppia.

AUTORE. Redazione