Una serie di cerchi perfettamente disegnati sulla sabbia, comparsi in un’area isolata nei pressi del fiume Belice, sta alimentando curiosità e interrogativi tra residenti e appassionati. A notarli, nella giornata di giovedì 31 luglio, è stato Girolamo Barracco, apicoltore di Mazara del Vallo, durante una delle sue abituali escursioni in una zona poco frequentata, a ridosso di Selinunte. Si tratta di un tratto di costa particolarmente selvaggio e difficilmente raggiungibile, lontano dagli itinerari turistici.

Le insolite figure geometriche richiamano alla mente i celebri crop circle comparsi negli anni in diversi Paesi del mondo, soprattutto nei campi di grano del Regno Unito e degli Stati Uniti. In questo caso, però, i disegni sono stati tracciati direttamente sulla sabbia della foce del Belice, in un contesto naturalistico e paesaggistico di grande valore, a pochi passi dal Parco Archeologico di Selinunte.



La posizione del ritrovamento è stata condivisa anche attraverso le coordinate geografiche (37° 34′ 57,36” N – 12° 51′ 42,91” E), permettendo ai più curiosi di individuarne con precisione il punto. Raggiungere l’area, tuttavia, non è semplice: il luogo è privo di accessi diretti e richiede un percorso a piedi attraverso una zona piuttosto impervia.

Un fenomeno simile di crop circle sulla sabbia è stato registrato in Sardegna nel 2011. Cerchi molto simili a quelli di Marinella vennero trovati sull’arenile di Sa Curcurica. Anche in quella occasione i segni sembrano essere stata tracciata dall’alto senza un supporto sulla spiaggia.