Un migrante che si trovava a bordo della nave Ong ‘Solidaire’, battente bandiera tedesca, è stato soccorso da una motovedetta della Guardia costiera di Mazara del Vallo, nel Canale di Sicilia. Si tratta di un minore di nazionalità somala che accusava insufficienza respiratoria. La segnalazione è arrivata alla sala operativa della Guardia costiera di Mazara del Vallo intorno alle 22.30 di ieri sera. La nave Ong si trovava a circa 30 miglia dalla costa ma, nel frattempo, si è avvicina alla costa. Lo sbarco del migrante è avvenuto a 10 miglia con mare mosso.