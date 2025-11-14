Successo fuori dall’ordinario per l’open day “Bellezza Viso & Corpo” promosso dal Dr. Filippo Daniele Clemente. Il noto chirurgo plastico con la collaborazione del suo staff ha offerto, il 12 novembre presso la sede di Castelvetrano della Chirurgia Plastica Clemente, un’intera giornata dedicata alla scoperta dei trattamenti medico-estetici al viso non invasivi.

“Desidero esprimere un sincero ringraziamento a tutti coloro che hanno preso parte al nostro open day” ha dichiarato il Dr. Clemente a margine dell’iniziativa. “È stato un grande piacere – ha aggiunto – condividere con voi la nostra visione della bellezza, il nostro lavoro e i valori che guidano ogni giorno la nostra professione. Il grande successo è frutto anche del vostro interesse e della vostra presenza, rendendo l’evento ricco di entusiasmo e di significato. Grazie di cuore per la fiducia e per aver condiviso con noi questa giornata”

Durante l’Open Day sono state offerte consulenze gratuite personalizzate, sono state proposte le soluzioni più adatte alle esigenze estetiche degli ospiti e sono stati presentati i trattamenti soft per viso e corpo (senza bisturi!). Il Dr. Clemente riceve presso gli studi della Chirurgia Plastica Clemente nelle sedi di Castelvetrano, Trapani e Palermo. Info 092481075 | 3204842810 | 3298838700 | www.chirurgiaplasticaclemente.it