Un mezzo pesante è andato in fiamme questa mattina sulla direttrice Alcamo-Trapani dell’Autostrada A29, causando il blocco della circolazione. L’incendio si è verificato sul viadotto “Caldo”, poco prima dell’ingresso della galleria Segesta. Per cause ancora da accertare, il mezzo è stato interessato dalle fiamme mentre si trovava lungo l’arteria.

A causa dell’incendio il traffico risulta al momento bloccato, con inevitabili disagi per gli automobilisti in transito lungo il collegamento tra Alcamo e Trapani. Non sono al momento disponibili informazioni sulle condizioni del conducente né sull’origine del rogo. Seguiranno aggiornamenti.