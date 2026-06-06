Messina Denaro, Tumbarello condannato: depositate le motivazioni

Il tribunale di Marsala ha depositato le motivazioni della sentenza di condanna di primo grado a 15 anni del dottor Alfonso Tumbarello. A sei mesi esatti dalla pro­nun­cia della con­danna, i giu­dici della sezione penale del Tri­bu­nale – pre­si­dente Vito Mar­cello Sala­dino, a latere Fran­ce­sca Mani­scal­chi e Mas­si­mi­liano Ala­gna – hanno depo­si­tato le moti­va­zioni. Tumbarello, arrestato giorni dopo che il latitante venne catturato, era accusato di aver curato Matteo Messina Denaro con l’alias di Andrea Bona­fede (classe ’63). Così come riporta oggi il quotidiano La Sicilia le moti­va­zioni, rac­colte in 100 pagine, rico­strui­scono meti­co­lo­sa­mente la sto­ria che mette insieme il medico Tum­ba­rello con Mes­sina Denaro. Il medico non visitò mai quell’Andrea Bona­fede che aveva pre­stato l’iden­tità al lati­tante, e che dalle car­telle sani­ta­rie risul­tava essere stato sot­to­po­sto a inter­venti chi­rur­gici inva­sivi. Si limi­tava a pre­pa­rare i docu­menti richie­sti per con­se­gnarli a un altro Andrea Bona­fede (classe ’69), senza pre­oc­cu­parsi del per­ché non veniva il vero inte­sta­ta­rio a riti­rare le ricette.