Nel corso della perquisizione disposta dalla Dda di Palermo nella casa e in altri immobili del medico di Castelvetrano Francesco Burrafato, 85 anni, accusato di favoreggiamento aggravato alla mafia, è stata trovata una pistola con matricola abrasa. L’uomo è stato arrestato in flagranza per detenzione abusiva di arma da fuoco. Il provvedimento cautelare è stato disposto dai pm di Trapani competenti per territorio. La pistola verrà esaminata per accertare se sia stata usata per fatti di sangue. Secondo gli inquirenti Burrafato, legato da anni alla famiglia Messina Denaro, sarebbe stato l’uomo, indicato nei pezzini dell’ex latitante, come Parmigiano. A lui la sorella del boss Rosalia avrebbe dovuto chiedere 40mila euro per conto del fratello.