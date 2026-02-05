La serie “L’Invisibile” sulla cattura del boss castelvetranese Matteo Messina Denaro, andato in onda in due puntate martedì e mercoledì, ha chiuso con uno share del 22,3%, ossia è stata vista da 3 milioni 894 mila telespettatori. Un successo per l’interesse suscitato che ha spinto il produttore Pietro Valsecchi ad annunciare che sta già lavorando al seguito della serie. «La seconda stagione approfondirà ciò che è accaduto dopo la cattura: le indagini successive, i nuovi arresti e l’intera rete che ruotava attorno a Matteo Messina Denaro. Al centro del racconto resterà il lavoro sul campo, il filo rosso delle investigazioni e il punto di vista del nostro protagonista, il colonnello dei carabinieri, nel proseguimento di una storia che riguarda da vicino il Paese intero», ha detto Valsecchi.

La serie è stata girata tra Palermo, Poggioreale, la Valle del Belìce e Roma (per gli interni). Nel cast: Noemi Brando, Paolo Briguglia, Ninni Bruschetta (che interpreta il boss defunto Matteo Messina Denaro), Bernardo Casertano, Massmo De Lorenzo, Leo Gassman, Levante, Roberto Scorza, Giacomo Stallone.