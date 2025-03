I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno dato esecuzione a due decreti di sequestro per un valore complessivo di 1,4 milioni di euro, emessi dal Tribunale di Trapani – sezione misure di prevenzione nei confronti di Laura Bonafede e del cugino Andrea che ha prestato l’identità a Matteo Messina Denaro durante la latitanza. I sequestri giungono all’esito di due procedimenti di prevenzione avviati in seguito alla cattura del latitante su delega della Procura della Repubblica di Palermo. Gli accertamenti, nello specifico, sono stati finalizzati a ricostruire il profilo patrimoniale delle persone sopra richiamate (condannate, all’esito del primo grado di giudizio celebrato con rito abbreviato, rispettivamente, alla pena di 11 anni e 9 mesi e di 14 anni di reclusione) e dei loro nuclei familiari, nonché a tracciare possibili flussi di denaro diretti a finanziare la latitanza del “boss” di Cosa nostra. In tale contesto si è delineata la concreta attività di sostegno assicurata al latitante da entrambi i soggetti, mettendo in luce il ruolo fondamentale dagli stessi esercitato per garantire al “boss” quella rete di protezione indispensabile per poter continuare ad agire in condizioni di clandestinità.

Sono stati sequestrati: 8 immobili (appartamenti e terreni), localizzati a Campobello di Mazara (TP), Castelvetrano (TP) e Palermo, 13 rapporti bancari, 1 veicolo, per un valore complessivo stimato in circa 1,4 milioni di euro. I sequestri fanno seguito all’analoga misura eseguita nelle scorse settimane nei confronti di Giovanni Luppino, l’autista che accompagnò Messina Denaro alla clinica “Maddalena” di Palermo.

