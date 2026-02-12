Il gup di Palermo ha rinviato a giudizio per favoreggiamento aggravato e procurata inosservanza della pena Floriana Calcagno, la donna che è stata ripresa mentre era a bordo della macchina col boss Matteo Messina Denaro. Il processo a suo carico inizierà il 4 maggio davanti al tribunale. L’indagine è stata coordinata dal pm Gianluca De Leo. La donna, un’insegnate sentimentalmente legata al capomafia, si presentò in Procura spontaneamente il 21 gennaio 2023, a soli 5 giorni dall’arresto del capomafia. Ai magistrati raccontò di aver scoperto solo allora chi fosse l’uomo che per mesi aveva frequentato e con cui aveva avuto una relazione, sostenendo che a lei si era presentato col nome di Francesco Salsi e che le aveva detto di essere un medico anestesista in pensione.

Le indagini del Ros, invece, avrebbero accertato che il ruolo della professoressa negli ultimi due anni di latitanza del boss sarebbe stato ben altro: lei e il ricercato si sarebbero frequentati a lungo e la insegnante avrebbe ospitato l’amante nella sua casa al mare.