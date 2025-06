Una vettura confiscata ai parenti di Matteo Messina Denaro è ora utilizzata dal Comune di Trapani. Si tratta di una Mercedes ML con un motore potente, un’auto di segmento alto prodotto dalla casa tedesca. Nel cofano posteriore è stato attaccato un adesivo dove è indicata la dicitura “bene confiscato alla mafia”. L’auto venne sequestrata nel 2016 e ora è in uso al Comune di Trapani per i servizi tecnici. Non è la sola auto confiscata alla mafia che viene rimessa in utilizzo affidandola a enti dello Stato. Già quando fu sindaco di Castelvetrano Gianni Pompeo il Comune richiese ed ottenne un Audi di grossa cilindrata che era stata confiscata a Giuseppe Grigoli. Altre auto confiscate sono anche utilizzate in provincia di Trapani dalla Polizia di Stato.

AUTORE. Redazione