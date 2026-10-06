Giovanni Luppino, l’imprenditore di Campobello di Mazara che ha fatto da autista al boss Matteo Messina Denaro, negli ultimi tempi della sua vita da ricercato, è stato condannato in Appello a 10 anni. In primo grado il gup, riqualificando il reato di associazione mafiosa originariamente contestato dai pm in favoreggiamento e procurata inosservanza di pena aggravati, lo aveva condannato a 9 anni e 3 mesi. La Procura aveva fatto appello chiedendo che l’imprenditore fosse condannato per mafia. Luppino, finito in manette insieme al padrino ricercato il 16 gennaio di tre anni fa, secondo gli inquirenti, avrebbe anche chiesto soldi per conto del boss e, con i figli, arrestati due anni fa, avrebbe curato spostamenti, traslochi e diversi aspetti organizzativi della latitanza di Messina Denaro.