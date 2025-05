Il sostituto procuratore generale Carlo Marzella ha chiesto una condanna a 12 anni di carcere per Andrea Bonafede, classe 1969, l’ex dipendente del Comune di Campobello di Mazara che, per conto del cugino (che a sua volta prestava l’identità a Matteo Messina Denaro), ritirava le ricette mediche. In primo grado a Bonafede è stata inflitta una pena di 6 anni e 8 mesi col rito abbreviato. A Bonafede, che è difeso dall’avvocato Tommaso De Lisi, i pm contestano sin dall’arresto il 416 bis, ma il gup Rosario Di Gioia, il 30 novembre del 2023, aveva ritenuto sussistente il reato meno grave di favoreggiamento. Per questo la Procura è ricorsa in appello e ha reiterato la richiesta.