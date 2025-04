Un pranzo in riva al mare a Petrosino, in uno dei ristoranti più blasonati della provincia. C’è anche questo episodio documentato dalla Procura della Repubblica di Palermo a carico di Floriana Calcagno, 49 anni, la professoressa di Campobello di Mazara che ieri mattina è stata arrestata dal Ros dei carabinieri e dai poliziotti dello SCO per aver aiutato e dato supporto al latitante Matteo Messina Denaro. Cinque giorni dopo l’arresto del latitante (16 gennaio 2023), la Calcagno andò spontaneamente in Procura a Palermo per dire che aveva incontrato qualche volta quell’uomo arrestato, e di averlo conosciuto come un medico in pensione di nome Francesco Salsi. Gli investigatori, invece, hanno documentato tutt’altro, ritenendo le dichiarazioni della Calcagno «false».

Sono diversi, infatti, gli incontri documentati tra la professoressa e Messina Denaro. Tra questi c’è il pranzo al ristorante di Petrosino. È il 15 novembre 2022, alle ore 9,46 Floriana Calcagno parla al telefono con Messina Denaro per 17 minuti. Subito dopo il latitante chiama tre diversi ristoranti. Gli investigatori, tramite le videoregistrazioni, hanno ricostruito tutti i passaggi delle auto. Messina Denaro con la sua Alfa Romeo Giulietta raggiunge l’Istituto scolastico “Ruggero d’Altavilla” di Mazara del Vallo dove insegna la Calcagno. La professoressa sale a bordo dell’auto e poi alle ore 11,36 l’Alfa Romeo Giulietta in uso a Matteo Messina Denaro percorre la Sp50 in direzione della rotatoria dell’obelisco di Mazara del Vallo. Le immagini registrate dagli investigatori evidenziavano la presenza nel sedile anteriore lato passeggero della Calcagno. I due si dirigono verso Petrosino dove pranzeranno. Alle ore 14,17 l’Alfa Romeo Giulietta viene ripresa mentre torna a Mazara del Vallo. A bordo ci sono sempre loro, il latitante alla guida e Floriana Calcagno seduta a fianco.

AUTORE. Redazione