Il gip del tribunale di Trapani Cristina Carrara ha convalidato l’arresto del medico Francesco Burrafato che, secondo l’accusa, si sarebbe messo a disposizione della famiglia Messina Denaro. La convalida dell’arresto è avvenuta, però, per il ritrovamento di pistola con matricola abrasa rinvenuta nel giardino dell’abitazione di Erice. L’uomo, infatti, è stato arrestato in flagranza per detenzione abusiva di arma da fuoco. La pistola verrà esaminata per accertare se sia stata usata per fatti di sangue. Secondo quanto avrebbero ricostruito i magistrati della Direzione distrettuale antimafia di Palermo Burrafato sarebbe stato l’uomo indicato nei pizzini dell’ex latitante Matteo Messina Denaro, come Parmigiano. A lui la sorella del boss Rosalia avrebbe dovuto chieder 40mila euro per conto del fratello. Burrafato è stato in rapporti con la famiglia Messina Denaro. Il medico fu nominato proprio dai componenti la famiglia come perito per l’autopsia sul corpo del boss trovato il 30 novembre 1998.
AUTORE. Redazione