Giovanni Luppino, imprenditore di Campobello di Mazara ed ex autista di Matteo Messina Denaro, arrestato con il defunto boss il 16 gennaio 2023, è stato condannato, con rito abbreviato, dal gip di Palermo Lorenzo Chiaramonte, a quattro anni, cinque mesi e dieci giorni di reclusione nell’ambito del procedimento scaturito dall’operazione antimafia dei carabinieri “Alba” per associazione mafiosa, estorsione e appalti pilotati. La notizia è riportata sul sito Ansa.it. Luppino era a processo per una tentata estorsione a un imprenditore del settore oleario di Castelvetrano, Francesco Lombardo. Il gip ha, invece, assolto dall’accusa di associazione mafiosa “perché il fatto non sussiste” Santo La Rocca e Nicola Pandolfo, che secondo l’accusa farebbero parte della cellula di Cosa Nostra a Partanna. La Rocca e Pandolfo sono attualmente rispettivamente detenuti nelle carceri di Viterbo e Lanciano. Per entrambi è stata dunque ordinata la scarcerazione, anche se La Rocca ha anche una condanna per reati in materia d’armi, che comunque esula dal contesto dell’associazione mafiosa.