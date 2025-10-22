Diciotto anni di carcere. E’ la richiesta del pm della Dda di Palermo Gianluca De Leo per Alfonso Tumbarello, il medico di Campobello Di Mazara che ha avuto in cura il boss Matteo Messina Denaro durante la latitanza. L’imputato è accusato di concorso esterno in associazione mafiosa e falso ideologico. La sentenza, slittata perchè il tribunale di Marsala che celebra il processo aveva disposto una serie di perizie sulla documentazione sanitaria prodotta al processo, è prevista per il 10 dicembre. Tumbarello ha prescritto analisi e terapie al capomafia che utilizzava all’epoca l’identità di un paziente del dottore, il geometra Andrea Bonafede. Per i pm il medico sapeva in realtà perfettamente che le prescrizioni erano per il boss. L’indagato si è difeso sostenendo di essere stato ingannato dal geometra, suo paziente.