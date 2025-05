L’assessore alla Famiglia della Regione siciliana Nuccia Albano è stata nominata consulente medico-legale di Alfonso Tumbarello, il dottore di Campobello di Mazara che secondo la Procura di Palermo avrebbe avuto in cura Matteo Messina Denaro durante la latitanza. L’imputato è sotto processo con le accuse di concorso esterno in associazione mafiosa e falso ideologico. Per lui la Dda di Palermo ha chiesto la condanna a 18 anni di carcere. Il tribunale presieduto dal giudice Marcello Saladino, che avrebbe dovuto emettere la sentenza nei confronti di Tumbarello nei giorni scorsi, ha invece disposto una maxi perizia informatica e medico-legale. I legali di Tumbarello come loro consulente hanno ora nominato Nuccia Albano, per anni in servizio all’Istituto di Medicina Legale del Policlinico.

AUTORE. Redazione