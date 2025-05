Un piccolo “tesoretto”, 130 mila euro, probabilmente non l’unico a disposizione e per soddisfare i «bisogni» della primula rossa di Castelvetrano. Lo hanno rinvenuto nel corso di una serie di perquisizioni più approfondite all’interno di un armadio nella casa di famiglia di Matteo Messina Denaro. Lo rivela oggi il Giornale di Sicilia in edicola. La casa è quella dove abitava la madre Lorenza Santangelo, ma soprattutto la sorella Rosalia, condannata in primo grado a 14 anni di carcere. I carabinieri del Ros hanno rinvenuto nel doppiofondo di un mobile ben occultati 130 mila euro in contanti. Fino ad oggi sono stati sequestrati 800 mila euro, fra contanti e gioielli ai familiari del padrino. La sorella che custodiva una delle tante casseforti del padrino è la stessa che ha permesso di far scoprire agli investigatori che Matteo Messina Denaro aveva il cancro e che aveva effettuato già visite, interventi chirurgici, con tanto di date e luoghi.