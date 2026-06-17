Seimila prodotti tra articoli recanti marchi contraffatti e merce priva dei requisiti minimi di sicurezza imposti dal Codice del consumo sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza a Trapani. In un negozio, nello specifico, sono stati individuati circa 700 articoli recanti abusivamente i marchi “Ferrari”, “Juventus, “Inter”, “Milan” e “Il Padrino”, tra cui felpe, capi di abbigliamento, cappelli, calamite, penne, tazze e accendini, contraddistinti da carenze o difformità rispetto ai prodotti originali e privi di documentazione di acquisto. Nel corso del controllo i militari hanno sequestrato, altresì, circa 5000 prodotti recanti indicazioni non conformi alle previsioni del Codice del consumo in quanto privi delle indicazioni obbligatorie in lingua italiana relative ai materiali utilizzati, al paese d’origine, al nome del produttore o dell’importatore, nonché delle istruzioni e delle avvertenze per l’uso. Il valore complessivo della merce sequestrata è stato stimato in circa 15.000 euro. Al titolare dell’esercizio commerciale sono state contestate violazioni che prevedono sanzioni amministrative anche di rilevante entità ai sensi delle vigenti disposizioni del Codice del consumo, fino a importi massimi di 25.000 euro.