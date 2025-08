Ogni lunedì appuntamento con il mercatino settimanale nella frazione di Triscina di Selinunte. Come di consueto i mercatari allestiranno i propri stand in via della Magna Grecia (circonvallazione). A Marinella di Selinunte, invece, l’appuntamento è in piazza Stesicoro (ex stazione ferroviaria), ogni giovedì. Dal Comune fanno sapere che per l’assegnazione degli stalli ci si può mettere in contatto con il geometra Giovanni Santo Sciacca e la signora Anna Binaggia, chiamando allo 0924909629.