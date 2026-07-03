L’Amministrazione Comunale di Castelvetrano ha avviato le procedure per lo svolgimento dei mercatini settimanali estivi nelle frazioni marinare di Triscina e Marinella di Selinunte. Le attività prenderanno il via il prossimo 1° luglio e si protrarranno fino al 31 agosto 2026, rappresentando un importante punto di riferimento commerciale e turistico per le due borgate.

Secondo il calendario predisposto, gli operatori commerciali occuperanno le aree dedicate ogni lunedì a Triscina e ogni giovedì a Selinunte.

Gli esercenti interessati e in possesso dei requisiti di legge hanno tempo fino al 6 luglio 2026 per presentare la domanda di partecipazione. Le istanze dovranno essere inviate esclusivamente in modalità telematica attraverso la piattaforma ufficiale Impresainungiorno.