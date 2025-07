Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha accolto integralmente il ricorso proposto dal Raggruppamento Temporaneo d’Imprese Bitti S.r.l. – Siciliana Pasti S.r.l. – Vivenda S.p.A., relativo all’aggiudicazione del servizio di refezione scolastica del Comune di Marsala, annullando il provvedimento originariamente adottato in favore di altro operatore economico.

Il Consiglio ha rilevato gravi irregolarità tecniche e formali nell’offerta della precedente aggiudicataria, che hanno comportato l’inammissibilità della stessa e la conseguente inefficacia del contratto già stipulato. L’Amministrazione sarà tenuta a procedere all’affidamento del servizio al RTI ricorrente, con decorrenza dall’inizio dell’anno scolastico 2025/2026.

“Siamo profondamente soddisfatti – ha dichiarato l’imprenditore castelvetranese Tonino Bua – per questo importante risultato che rappresenta non solo il riconoscimento della correttezza del nostro operato, ma anche un segnale chiaro sul valore della trasparenza e del rispetto delle regole. Come Bitti S.r.l., abbiamo creduto sin dall’inizio in questa gara, forte di un progetto serio, sostenibile e rispettoso delle prescrizioni ambientali. Ma questo traguardo non è solo nostro: vogliamo ringraziare sinceramente i nostri partner, Siciliana Pasti S.r.l. e Vivenda S.p.A., con cui condividiamo visione, impegno e professionalità. Insieme, ci prepariamo a garantire un servizio efficiente e di qualità per le scuole e le famiglie di Marsala, consapevoli della responsabilità che ci viene affidata. Per noi, questo affidamento è molto più di un contratto: è una promessa di serietà e presenza sul territorio.”

AUTORE. Redazione