Menfi conquista un primato nazionale: è il primo Comune d’Italia ad aver costituito formalmente la propria Comunità dell’Olio, riconosciuta dall’Associazione Nazionale Città dell’Olio. Un traguardo che affonda le radici in un percorso condiviso e partecipato, portato avanti con determinazione dall’Amministrazione comunale e da numerosi attori del territorio.

La nascita della Comunità dell’Olio è il risultato del lavoro avviato con il protocollo “Olio su Terra”, che ha coinvolto frantoi, produttori, scuole, associazioni e altre realtà locali in un progetto integrato che promuove l’olio extravergine non solo come prodotto, ma come espressione di cultura, paesaggio, salute e turismo sostenibile: “Menfi è già una realtà affermata per la qualità dei suoi vini DOC, della Vastedda del Belìce DOP, del carciofo spinoso di Menfi e per il valore ambientale del suo mare cristallino, Bandiera Blu da anni – dichiara il Sindaco Vito Clemente –. La nostra città oggi aggiunge un ulteriore tassello di valore con la Comunità dell’Olio, che dà visibilità al nostro patrimonio olivicolo e rafforza l’identità territoriale”.

Il territorio di Menfi è noto per la qualità del suo olio extravergine d’oliva, ottenuto da cultivar autoctone come la Biancolilla, la Nocellara del Belice e la Cerasuola. Il clima mite, il suolo fertile e le tecniche di raccolta tradizionali conferiscono all’olio menfitano un profilo organolettico straordinario, con sentori di erba fresca, mandorla e pomodoro. L’olio a Menfi non è solo un condimento ma è il simbolo di un’identità agricola e gastronomica che si tramanda da generazioni: ”Questo riconoscimento premia l’impegno e la visione condivisa di un territorio che ha saputo mettere in rete energie diverse per costruire un progetto concreto di valorizzazione – L’Assessore all’Agricoltura Francesco Gagliano evidenzia – Essere la prima Comunità dell’Olio d’Italia è motivo di grande orgoglio e conferma la capacità di Menfi di farsi guida e riferimento in un percorso innovativo che unisce agricoltura, cultura e sviluppo sostenibile. La Comunità dell’Olio di Menfi diventa così un modello per altri territori italiani che vorranno intraprendere la stessa strada». Un segnale forte di quanto Menfi creda nell’olio come fattore di sviluppo sostenibile e strumento di marketing territoriale, che mette insieme imprese, istituzioni e cittadini attorno a un’identità comune.

Tra le prime aziende aderenti figurano Azienda Agricola e Frantoio Casale Abate, La Goccia d’Oro S.C.A., Frantoio Li Petri, Oleificio Botta S.r.l., Azienda Agricola di IAP Ciaccio Saverio, Tenuta Pupo Rosso, Ravidà Azienda Agricola S.r.l., Aziende Agricole Planeta S.S., Società Agricola Casa Rossa S.S., Società Agricola Fratelli Severino, Azienda Agricola EVO Sicily S.S. e Tenute Katiù.

