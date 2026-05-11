La Giunta del Comune di Partinico ha approvato all’unanimità l’atto di indirizzo del progetto “MERAVIGLIA – L’Italia che Incanta”, il parco divertimenti di importanti dimensioni. Un intervento strategico che avrà grande rilievo per il territorio di Partinico e per tutto il comprensorio, con importanti ricadute in termini di sviluppo economico, turistico e occupazionale. Si prevedono centinaia di posti di lavoro nella fase iniziale e un significativo indotto per le attività produttive, commerciali.

I numeri raccontano un’ambizione enorme: il progetto viene già descritto come secondo soltanto a Mirabilandia in Italia e, per concezione, paragonabile ai grandi parchi internazionali come Disneyland Paris. L’operazione è stata presentata da un gruppo di investitori privati e ha già attivato la macchina amministrativa. Contrada Bosco Falconeria, il luogo destinato ad ospitare il parco, viene considerata strategica sotto diversi aspetti: quattro svincoli autostradali garantiscono collegamenti rapidi, mentre la vicinanza agli aeroporti internazionali Falcone-Borsellino di Palermo e Vincenzo Florio di Trapani-Birgi rende il futuro parco facilmente raggiungibile anche dal turismo straniero.

Verrà adesso avviato un confronto con i sindaci del territorio e con tutti gli enti coinvolti, al fine di programmare in maniera condivisa gli interventi necessari su infrastrutture, viabilità, servizi, accoglienza. Partinico sta realizzando pian piano una prospettiva di crescita e valorizzazione del territorio, puntando su investimenti, innovazione e sviluppo sostenibile. Serviranno circa due anni e mezzo tra autorizzazioni, iter ambientali e avvio dei lavori.