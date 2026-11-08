Solidarietà al professionista dalla commissaria straordinaria Sabrina Pulvirenti e dal direttore del Pronto Soccorso Sergio Sammartano. L’Azienda ricorda i dispositivi di allerta già forniti al personale e ribadisce l’impegno per la sicurezza degli operatori.

Un medico è stato vittima di un’aggressione mentre svolgeva il proprio servizio al Pronto Soccorso di Marsala. A darne notizia è l’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, che in una nota esprime solidarietà al professionista e condanna l’accaduto, definendolo un atto grave e inaccettabile.

Il comunicato, firmato dalla commissaria straordinaria Sabrina Pulvirenti e dal direttore del Pronto Soccorso di Marsala Sergio Sammartano, sottolinea come la violenza contro chi assicura l’assistenza sanitaria abbia conseguenze che vanno oltre la persona direttamente coinvolta. Un’aggressione, scrive l’Azienda, «che colpisce non soltanto il singolo medico, ma il nostro intero servizio sanitario» e offende la comunità civile.

Al centro della presa di posizione dell’ASP c’è la tutela di tutti i professionisti impegnati quotidianamente nell’assistenza: medici, infermieri, operatori socio-sanitari e tecnici. Personale chiamato a lavorare anche in contesti complessi, caratterizzati da un’elevata tensione emotiva e operativa, per garantire le cure a ogni ora del giorno.

Dedizione, professionalità e umanità, sottolinea l’Azienda, non possono diventare bersaglio di rabbia o sopraffazione. La sicurezza nei luoghi di lavoro viene quindi indicata come una priorità imprescindibile per la tutela dell’assistenza pubblica.

Sul fronte delle misure di protezione, l’ASP di Trapani ricorda di avere già fornito da mesi al personale dei Pronto Soccorso dispositivi di allerta. L’Azienda conferma inoltre che proseguirà l’azione di tutela degli operatori, promuovendo e sollecitando ogni misura utile a prevenire i rischi e proteggere i lavoratori della sanità. Accanto alla solidarietà al medico aggredito, Pulvirenti e Sammartano ribadiscono così il pieno sostegno al personale e l’impegno a garantire condizioni di maggiore sicurezza a chi opera in prima linea.