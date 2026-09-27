Carenza di personale, carichi di lavoro, difficoltà di reclutamento, emergenza-urgenza, liste d’attesa, valorizzazione dei professionisti e la necessità di una sempre maggiore integrazione tra ospedale e territorio. Sono stati questi i temi di discussione dell’incontro promosso dall’Ordine dei medici della provincia di Trapani con le organizzazioni sindacali della dirigenza medica ospedaliera. «Il nostro intento – ha dichiarato il presidente dell’Ordine, Filippo Mangiapane – è creare uno spazio stabile di ascolto e confronto tra le diverse componenti della professione. Le difficoltà esistono e vanno affrontate con realismo, ma soprattutto con proposte concrete, sostenibili e condivise».

Dall’incontro è emersa la volontà di proseguire il percorso di confronto, ampliandolo ulteriormente alle rappresentanze sindacali del territorio, con l’obiettivo di costruire una visione il più possibile unitaria sui principali bisogni della sanità provinciale. «Non vogliamo limitarci a fotografare le criticità – ha aggiunto il presidente – ma contribuire a individuare priorità e soluzioni. Tutelare il lavoro dei medici significa anche tutelare la qualità e la sicurezza delle cure offerte ai cittadini». Il percorso proseguirà quindi con un ulteriore momento di confronto con le organizzazioni sindacali della medicina territoriale e, successivamente, con la Direzione strategica dell’Asp Trapani, in un’ottica di dialogo istituzionale e collaborazione.