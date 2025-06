Il corpo di un uomo in avanzato stato di decomposizione è stato trovato in un’abitazione di via Mario Fani a Mazara del Vallo (Trapani). L’identità dell’uomo al momento è sconosciuta e, pare, vivesse solo a casa. I vicini di casa, non avendolo visto da molto tempo, hanno chiamato i carabinieri. I militari dell’Arma, insieme ai vigili del fuoco, sono entrati nell’appartamento al piano terra e hanno trovato il cadavere. Sul posto ha effettuato il sopralluogo il medico legale Tommaso Lipari. Il corpo dell’uomo è stato trasferito presso l’obitorio del cimitero comunale. Le indagini sono condotte dai carabinieri.

AUTORE. Redazione