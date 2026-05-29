E’ di 19 feriti, tra cui 14 bambini, il bilancio di un incidente stradale avvenuto a Mazara del Vallo che ha coinvolto uno scuolabus diretto verso la Borgata Costiera e una Nissan Qashqai. Sul mezzo scolastico viaggiavano gli alunni della Santa Gemma-Boscarino-Pirandello accompagnati da assistenti del servizio comunale garantito da una cooperativa convenzionata. Alla guida dello scuolabus c’era il dipendente comunale Giuseppe Di Stefano. Tra i feriti anche gli occupanti l’auto, una coppia insieme a 5 figli. L’auto con la quale viaggiavano era sprovvista di assicurazione e l’uomo alla guida era senza patente. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Mazara del Vallo, della polizia di Stato, della polizia municipale e di diverse ambulanze del 118. I feriti sono stati trasportati in ospedale per le cure e gli accertamenti del caso. Sono in corso i rilievi per accertare l’esatta dinamica dell’incidente.