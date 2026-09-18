Il verde è il colore simbolo della sensibilizzazione sulla SLA, la grave malattia neurodegenerativa progressiva che colpisce le cellule nervose del cervello e del midollo spinale che controllano i muscoli volontari. E oggi – venerdì 18 settembre – in occasione della Giornata nazionale anche l’Arco normanno di piazza Mokarta a Mazara del Vallo si illuminerà di verde. L’iniziativa è dell’associazione “Donatella Vernaccini” col patrocinio del Comune. Un gesto semplice, ma fortemente simbolico. Per una sera uno dei luoghi più rappresentativi della città diventerà un punto di luce e di attenzione su una malattia che continua a rappresentare una grande sfida per la ricerca, per le persone che ne sono colpite e per le loro famiglie. L’associazione “Donatella Vernaccini” porta l’intestazione dedicata all’omonima dottoressa mazarese scomparsa a causa della SLA e opera affinché la sua memoria continui a tradursi in impegno, informazione e sensibilizzazione.