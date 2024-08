Quattrocento chili di prodotti ittici pronti per essere commercializzati sono stati sequestrati dai carabinieri del Nucleo antisofisticazione e sanità (NAS) e del Comando Compagnia di Mazara del Vallo a un’azienda di Mazara del Vallo. I prodotti sequestrati avevano un valore di circa 12 mila euro ed erano pronti per essere immessi nel mercato. Dall’ispezione dei carabinieri è emerso che i prodotti sequestrati sarebbero stati trattati in difformità alle norme di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP motivo per il quale è scattata anche una sanzione di circa 2 mila euro.

AUTORE. Redazione