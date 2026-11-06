Gli agenti del Commissariato di Polizia di Mazara del Vallo hanno arrestato un giovane 24enne trovato con una busta contenente 27 grammi di marijuana, appena acquistata per la cifra di 250 euro. Il giovane è stato bloccato mentre usciva da uno stabile condominiale in città, individuato come presunta base logistica per lo spaccio di droghe leggere. Durante un servizio di appostamento i poliziotti si sono accorti che c’era un viavai di persone non residenti che, a qualsiasi ora del giorno e della sera, entravano nell’edificio per pochissimi minuti prima di allontanarsi rapidamente. Il giovane, non appena uscito dallo stabile, è stato bloccato. La perquisizione a casa del presunto spacciatore ha consentito di sequestrare complessivamente circa 283 grammi di marijuana (suddivisi in tre distinti involucri da 136, 99 e 48 grammi) e 1 bilancino di precisione perfettamente funzionante, utilizzato per la pesatura delle dosi. La sostanza stupefacente e il materiale da taglio sono stati posti sotto sequestro penale e il giovane è stato arrestato in flagranza per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.