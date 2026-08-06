Cresce l’attesa a Mazara del Vallo per l’XI edizione della Festa del Pane e della Pasta, in programma dal 7 al 9 agosto 2026 nella Borgata Costiera. La manifestazione, organizzata dall’UNAC Mazara del Vallo in collaborazione con la Pro Loco Mazara del Vallo, si conferma uno degli appuntamenti più attesi dell’estate siciliana, capace di richiamare migliaia di visitatori da tutta la provincia di Trapani e dalla Sicilia occidentale.

Cuore dell’evento sarà la Borgata Costiera Food Valley, area dedicata alle eccellenze enogastronomiche del territorio, dove sarà possibile degustare pane, pasta e numerose specialità della tradizione siciliana, affiancate dalla mostra mercato delle produzioni locali.

La manifestazione proporrà anche un ricco programma culturale con il Carosello Culturale, la presentazione del libro della professoressa Paola Barranca, musica itinerante, spettacoli di danza e momenti dedicati alla valorizzazione del patrimonio locale. Durante le tre serate saranno inoltre presentati il Premio Internazionale “Sulana d’Oro” e il Premio Nazionale “La Dimensione del Tempo”, realizzati dagli studenti del Liceo Artistico Regionale “Don Gaspare Morello” di Mazara del Vallo.

Sul fronte degli spettacoli, venerdì 7 agosto saliranno sul palco I Licantropi, Tintinnabula, gli Huntrix e il comico Sasà Salvaggio. Sabato 8 agosto sarà la volta della cantante Fiordaliso, mentre domenica 9 agosto il gran finale sarà affidato alla comicità di Toti e Totino.

La Festa del Pane e della Pasta si conferma così un’importante vetrina per il territorio, capace di coniugare tradizioni, cultura, gastronomia e intrattenimento, valorizzando le eccellenze locali e offrendo tre giornate di festa dedicate a cittadini e turisti.