Andrà in scena al teatro Garibaldi di Mazara del Vallo, giovedì 24 settembre, alle ore 21, lo spettacolo “Come un mazzo di fiori”, esito del laboratorio di teatro per adulti diretto da Giacomo Bonagiuso presso il Kepos Performing Theater di Castelvetrano. Lo spettacolo presenta un interessante taglio sulla contemporaneità della figura femminile, riletta con un florilegio di testi e di autori, al di fuori di date canoniche e dei festeggiamenti, per ribadirne in tempo ordinario centralità e sfaccettature. Le interpreti e gli interpreti del Laboratorio Kepos, con la regia di Giacomo Bonagiuso, presenteranno uno spettacolo denso, costruito con mesi di prove, coordinate da Sabrina Colaci, che proverà a rimettere al centro tutto il senso di un teatro immaginato e vissuto per raccontare, per provocare e per rimettere al centro idee e pensiero. Ci sarà spazio per i luoghi comuni e per le rivisitazioni di classici immortali. Per accedere allo spettacolo si potrà esibire un ticket gratuito che è in distribuzione tramite i componenti del cast. Lo spettacolo ospita anche interpreti provenienti dal Laboratorio teatrale “C2: Care for Caregivers” organizzato da AIAS onlus di Castelvetrano in partnership con Fondazione con il Sud e gestito dall’Associazione Teatro Libero di Castelvetrano Selinunte.