Il Comune di Castelvetrano è stato ammesso al finanziamento previsto nell’ambito dell’Avviso regionale relativo agli “Interventi di Riqualificazione/Potenziamento/Efficientamento delle Aree Artigianali”, approvato dal Dipartimento regionale delle Attività Produttive. Con il DDG n. 1411 dell’8 maggio 2026 è stata approvata la graduatoria delle operazioni ammissibili e finanziabili a valere sull’Azione 1.3_03 del POC Sicilia 2014/2020 – Asse 1 “Sostenere la competitività e la trasformazione digitale, sostenibile e innovativa”.

Il progetto presentato dal Comune di Castelvetrano per il recupero, la riqualificazione ed il restyling dell’area artigianale di contrada Strasatto è risultato tra quelli finanziati, collocandosi al 12° posto in tutta la Sicilia, con un contributo di circa 1,5 milioni di euro, pari ad euro 1.499.850,04.

L’intervento prevede il ripristino del manto stradale, dei marciapiedi e della segnaletica, il recupero della pubblica illuminazione, la sistemazione delle aree a verde, il completamento della rete idrica e la realizzazione di un impianto di videosorveglianza a servizio dell’intera area artigianale.

L’area artigianale PIP di Castelvetrano ospita attualmente 42 imprese attive operanti nei settori industriale, artigianale e dei servizi. La presenza di 9 lotti ancora disponibili rappresenta inoltre un’importante opportunità per nuovi insediamenti produttivi, con positive ricadute occupazionali e di sviluppo economico per il territorio.

Il progetto si inserisce nell’ambito delle politiche comunali di promozione economica e attrazione degli investimenti, con l’obiettivo di migliorare funzionalità, sicurezza ed attrattività dell’area produttiva attraverso una programmazione condivisa con imprese e associazioni di categoria.

Il Sindaco di Giovanni Lentini ha espresso soddisfazione per il finanziamento ottenuto dal Comune di Castelvetrano per la riqualificazione dell’area artigianale di contrada Strasatto. “Si tratta di un risultato importante per la nostra città e per il tessuto produttivo locale – ha dichiarato il Sindaco –. L’ammissione a finanziamento del progetto, per circa 1,5 milioni di euro, rappresenta un passo concreto verso il rilancio delle aree produttive cittadine e la creazione di nuove opportunità di sviluppo economico e occupazionale”.

“L’obiettivo dell’Amministrazione comunale – ha aggiunto – è quello di rendere l’area artigianale più moderna, efficiente e attrattiva per le imprese, continuando a programmare interventi strategici capaci di incidere concretamente sulla crescita del territorio”.

L’Assessore alle Attività Produttive Monia Rubbino, che ha seguito l’iter insieme agli uffici comunali, ha aggiunto: “Il progetto nasce anche dal confronto con le attività presenti nell’area artigianale e con la CNA. Un lavoro condiviso che ha permesso di costruire un intervento vicino alle esigenze delle imprese”.

L’Amministrazione comunale ha inoltre espresso apprezzamento per il lavoro della VI Direzione, diretta dall’Pasquale Calamia, Responsabile Unico del Procedimento, e dell’intero staff tecnico e progettuale che ha seguito la predisposizione della proposta finanziata.