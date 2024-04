Il terzo round del Campionato Regionale Karting ha fatto segnare al circuito internazionale di Triscina il record di 125 iscritti e 116 verificati, numeri altissimi in vista della prova che inaugurerà la serie Tricolore in programma a Triscina dal 19 al 21 Aprile 24.

Tra gli atleti in gara si è distinto Mattia Galfano di appena 10 anni. Il pilota, unico castelvetranese in gara, ha vinto la sfida a tre in MINI 60, davanti ad Andrea Lunetta e e Samuele Rosato. Oltre a vincere pre-finale e finale ha chiuso la gara con il best lap nella sua categoria. Grande soddisfazione per il padre, Giuseppe Galfano, pilota di rally e per il preparatore tecnico, Giuseppe Russo del Team Russo di Campobello di Mazara.

Nella classe regina 125, che sarà prova clou anche del Campionato Italiano, c’è stato il rientro vincente Simone Alogna, il giovane trapanese che già si è fatto notare per un paio di presenze alla Monte Erice sulle auto da turismo nella velocità Montagna.

Il Delegato Fiduciario ACI Sporto per la Sicilia, Daniele Settimo ha espresso parole di grande apprezzamento nei confronti dello staff organizzativo della gara, Karting Sicilia. Il suo compiacimento per l’opportunità data ai piloti siciliani di provare nel migliore dei modi la pista, prima del prestigioso impegno. “L’idea di un ciclo prolungato di prove libere e gare sulla pista di Triscina che presenta un nuovo layout è stata davvero incisiva. Porgo i complimenti a Gaspare Anastasi ed a tutto il suo staff, che sta preparando l’evento Tricolore con grande meticolosità, dando in particolar modo ai piloti siciliani di prendere confidenza con la nuova parte di tracciato”. Da oltre un mese si susseguono una lunga serie di appuntamenti a Triscina con un indotto per tutti il territorio davvero notevole.

AUTORE. Redazione