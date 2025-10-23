Grandi emozioni per l’ultima prova di Mattia Galfano presso il Circuito Internazionale di Triscina per l’ultima gara del Campionato Regionale karting (125 OK-N Junior). Il giovanissimo atleta castelvetranese ha registrato il giro più veloce in gara con una velocità media di 95Km/h, ha conquistato la Pole Position in qualità e chiuso la finale subito dietro Raffaele Minì, fratello dello straordinario pilota di Formula 2, Gabriele.

“Domenica finalmente mi sono divertito – queste le parole di Mattia a fine gara – Tutto questo è stato possibile anche a un motore fortissimo che mi è stato consegnato dalla Beccaria Motori di Angelo Beccaria e Michele Beccaria. Una gara inaspettata perché ho ancora poco esperienza in questa categoria e combattere contro i miei amici Raffaele, Gaetano Paziente e Tancredi e stata davvero dura. Grazie ai miei genitori che con tanti sacrifici riescono a farmi vivere questo meraviglioso sogno. Speriamo arrivi qualche Sponsor per continuare la mia carriera”

Per la gara di Triscina, valevole come Coppa Italia 7 zona ACI, Mattia Galfano è stato supportato dal “Greco Racing Team”, il capitano Marcello Gianni Greco e il suo vice Giovanni Greco.

La passione per le gare di velocità su pista inizia è uno sport che nella maggior parte dei casi inizia per hobby, Mattia guarda avanti e il suo percorso grazie alla sua tenacia e caparbietà, potrebbe diventare professionale. E’ stata anche avviata un’iniziativa denominata “Corri con Mattia” per sostenere quest’avventura e supportare il giovane per i prossimi appuntamenti internazionali. Gli interessati possono contattare il recapito: 3497384138