Matranga & Minafò, il duo comico palermitano, cercano nuovi talenti di “Sicilia Cabaret” tra gli studenti siciliani. I primi casting, che saranno aperti a tutti gli istituti scolastici dell’isola, saranno a Palermo lunedì 15 aprile alle ore 10 al “Mamiani” di via Filippo Parlatore e mercoledì 17 aprile alle 14 all’Einaudi-Pareto di via Brigata Verona. Non solo comici, ma anche cantanti e showman del palcoscenico. Dopo l’uscita dei film “Un pugno di amici” e “Gli attassati” su Amazon Prime Video, che hanno visto la partecipazione di alcuni degli attori dei programmi di “Sicilia Cabaret” e “Made in Sud”, Matranga e Minafò salgono in cattedra e aprono i provini. Con la loro casa di produzione, la “Sicilia Social Star”, la ricerca dei nuovi talenti è finalizzata ad avviare una carriera nel mondo dello spettacolo: i nuovi volti saranno infatti candidati a partecipare ai progetti televisivi, teatrali e cinematografici della nuova stagione targata Matranga & Minafò.