Prosegue la visita di Martin Scorsese in Sicilia. Oggi pomeriggio, il noto regista è stato accolto al Parco Archeologico di Selinunte dal direttore Felice Crescente che a caldo commenta: “Una persona straordinaria, ancora non ho realizzato di averlo accompagnato in giro per il Parco”. Il premio oscar non ha mai nascosto il suo grande amore per la Sicilia, i nonni del regista erano infatti immigrati italiani originari rispettivamente di Polizzi Generosa e di Ciminna (entrambi comuni della provincia di Palermo).

“Sono uno di voi, sono anche io di qui”. Con queste parole Scorsese ha fatto il suo ingresso la scorsa settimana al Taormina Film Fest, in cui il regista è stato il grande ospite della terza giornata. La visita in Sicilia è proseguita ieri al Parco Archeologico di Agrigento e oggi a Mazara del Vallo dove ha visita anche il museo del Satiro. La scorsa estate il regista ha girato il documentario sui naufragi dell’antichità (tra Mazara del Vallo, Trapani, Favignana e Palermo).

In questi giorni il regista americano è tornato nell’Isola a girare parte delle seconda stagione della docuserie “Martin Scorsese Presents: The Saints“, diretta insieme con Matti Leshem e Devereux Milburn. La serie parla della vita di alcuni Santi, figure chiave nella storia della Chiesa cattolica come Giovanna d’Arco, Francesco d’Assisi, Giovanni Battista, Thomas Becket, Maria Maddalena, Mosè il Nero, Sebastiano e Massimiliano Kolbe: un viaggio tra storia e religione intrapreso esplorando le biografie di questi personaggi iconici.

AUTORE. Redazione