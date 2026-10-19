Si chiama “Valigia di salvataggio” l’iniziativa promossa dall’associazione “Salvabebè/Salvamamme” volta a sostenere concretamente le donne vittime di violenza domestica e di genere. Il protocollo d’intesa è stato firmato stamattina presso il Commissariato di pubblica sicurezza di Marsala e vede coinvolta la Polizia di Stato accanto alla rete dei servizi territoriali e sociali, quali il Comune di Marsala, l’associazione “Il rumore delle idee” e l’associazione sportiva “Fenici Rugby Marsala”. L’iniziativa mira a fornire un supporto tempestivo a chi è costretto a lasciare la propria abitazione in situazioni di emergenza, spesso privi persino dei beni di prima necessità. La “Valigia di salvataggio” consiste in un kit concreto — pensato sia per le donne adulte che per i bambini — contenente indumenti, prodotti per l’igiene personale e beni essenziali per affrontare le prime 72 ore successive alla fuga. Il protocollo in parola rappresenta un passo decisivo nel potenziamento della rete di tutela delle vittime di violenza domestica, di genere e di stalking poiché mira a risolvere una delle criticità più severe nella gestione delle emergenze: la spoliazione materiale ed emotiva delle vittime nel momento esatto in cui decidono di interrompere il ciclo della violenza e fuggire.