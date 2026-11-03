L’ex sindaco di Marsala Massimo Grillo è entrato in Forza Italia insieme al suo gruppo politico. La notizia la riporta l’Ansa. L’adesione arriva al termine delle interlocuzioni delle scorse settimane con il commissario regionale azzurro Nino Minardo e i dirigenti del partito nel Trapanese, il capogruppo degli azzurri all’Ars Stefano Pellegrino e il segretario provinciale Toni Scilla, nell’ambito di un percorso condiviso di rafforzamento di Forza Italia in provincia di Trapani e di apertura alle esperienze civiche e agli amministratori del territorio. Grillo, alle amministrative dello scorso maggio, si era ricandidato alla guida di Marsala con una coalizione civica, ottenendo il 33,25% dei consensi e oltre 13.800 voti, classificandosi secondo dietro Andreana Patti, candidata del campo largo, e davanti al centrodestra. Insieme a Grillo entrano nel partito anche i consiglieri comunali Gianpaolo Abrignani e Flavia Sammartano e i rappresentanti dei movimenti Liberi e Lilibeo Viva.