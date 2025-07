La Giunta Municipale di Castelvetrano, con deliberazione n. 165 del 22 luglio 2025, ha approvato lo schema di convenzione con il GALP GAC “Il Sole e l’Azzurro” per l’attuazione dell’intervento “Riqualificazione delle aree di sbarco e realizzazione di piccole infrastrutture nel porto di Marinella di Selinunte”, per un importo complessivo di 150.000 euro, a valere sui fondi del PN FEAMPA 2021–2027. L’intervento, interamente finanziato, rappresenta un passo concreto a sostegno del piccolo porto peschereccio di Selinunte, cuore dell’economia tradizionale della borgata e punto di riferimento per la marineria locale.

“La pesca a Selinunte non è solo un’attività economica, è parte dell’identità di questa comunità – dichiara il Sindaco Giovanni Lentini –. Con questa convenzione valorizziamo un presidio storico, sostenendo il lavoro dei nostri pescatori e rafforzando la presenza del Comune nelle politiche di sviluppo costiero”. L’approvazione della convenzione segue l’iter previsto dal Programma Nazionale FEAMPA e si inserisce in un più ampio percorso di attenzione verso il borgo marinaro, che ha già visto in questi giorni l’avvio dei lavori di bonifica ambientale dell’area portuale, oggetto di una comunicazione specifica. L’Amministrazione comunale conferma il proprio impegno per rafforzare le infrastrutture al servizio della comunità, puntando su risorse europee, programmazione strategica e tutela delle economie locali.

AUTORE. Redazione