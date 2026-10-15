Un prestigioso riconoscimento nazionale per Maria Anna Errante Parrino, giovane 25enne di Castelvetrano che lo scorso lunedì ha ricevuto il “Premio America Giovani per il talento universitario”, promosso dalla Fondazione Italia USA per valorizzare il merito e l’eccellenza dei neolaureati delle università italiane. La premiazione si è svolta a Roma, presso la Camera dei Deputati, nell’ambito di una cerimonia istituzionale dedicata ai giovani che si sono distinti per i risultati conseguiti durante il proprio percorso accademico.

Il Premio America Giovani è un’iniziativa che ogni anno coinvolge 1.000 giovani laureati italiani, selezionati sulla base di diversi criteri di merito. L’obiettivo è riconoscere il talento universitario e offrire nuove opportunità di formazione per affrontare le sfide del mercato del lavoro, sempre più orientato verso una dimensione internazionale.

Per Maria Anna Errante Parrino il riconoscimento rappresenta anche un’importante opportunità di crescita professionale. Il premio comprende infatti, oltre alla pergamena consegnata durante la cerimonia, una borsa di studio a copertura totale per frequentare il master online in “Leadership per le relazioni internazionali e il Made in Italy”, promosso dalla stessa Fondazione Italia USA.

Si tratta di un percorso di alta formazione della durata di 12 mesi, con oltre 35 docenti di prestigio internazionale, dedicato ad approfondire tematiche legate alla leadership, alle relazioni internazionali, al marketing e al commercio globale. Particolare attenzione viene riservata alla promozione del Made in Italy, all’internazionalizzazione delle imprese e alla negoziazione interculturale, competenze sempre più importanti per i giovani professionisti che intendono confrontarsi con il mercato globale.

La Fondazione Italia USA, promotrice del riconoscimento, opera per favorire i rapporti culturali, economici e istituzionali tra Italia e Stati Uniti, sostenendo iniziative di cooperazione internazionale, formazione e valorizzazione dei giovani talenti.

Il risultato raggiunto da Maria Anna Errante Parrino rappresenta una bella notizia anche per Castelvetrano, che vede una propria giovane concittadina ottenere un riconoscimento nazionale dedicato all’eccellenza universitaria. Un traguardo che premia l’impegno nello studio e che apre nuove prospettive formative e professionali, dimostrando come talento e preparazione possano rappresentare un’importante occasione di crescita anche oltre i confini del proprio territorio.