Ultimo fine settimana per l’ottava edizione di “Marenostrum”, il festival del giornalismo e della fotografia, che si avvia alla conclusione con due appuntamenti al Teatro Garibaldi di Mazara del Vallo, entrambi con inizio alle ore 18 e a ingresso gratuito. Sabato 7 novembre sarà protagonista Sofia Muscato, scrittrice, autrice e interprete, con uno spettacolo originale e divertente che rilegge in chiave ironica e in dialetto siciliano l’Apologia di Socrate di Platone. Non una semplice parodia, ma una vera e propria riscrittura teatrale che conserva la fedeltà al testo filosofico originale e al celebre discorso di autodifesa pronunciato da Socrate durante il processo celebrato ad Atene, restituendolo al pubblico attraverso il linguaggio, l’ironia e le espressioni della tradizione siciliana. Uno spettacolo divertente e intelligente, capace di avvicinare la filosofia al pubblico attraverso una formula teatrale originale. Da anni Sofia Muscato porta avanti un progetto di teatro e filosofia nel quale le grandi opere del pensiero vengono reinterpretate in dialetto siciliano, spesso in rima e con una cifra ironica e coinvolgente, rendendo accessibili anche i testi più complessi.

Domenica 8 novembre, sempre alle ore 18 al teatro Garibaldi, spazio invece a “Sogni di Zenzero”, il volume scritto a quattro mani dalla giornalista Lidia Tilotta e dalla chef Mareme Cisse, pubblicato da Slow Food Editore. Un libro che è contemporaneamente un’opera fotografica, una raccolta di ricette originali e un memoir: un viaggio che parte dalla Sicilia, dove Mareme gestisce il ristorante Ginger People & Food di Agrigento, attraversa il Senegal e ritorna nell’Isola, raccontando una storia di incontri, identità e contaminazioni culturali attraverso il cibo. La cucina di Mareme non è semplicemente cucina etnica, ma un originale intreccio di tradizioni siciliane, senegalesi e francesi. Colori, profumi e sapori diventano il filo conduttore di una narrazione personale che intreccia la storia della chef con quella dei luoghi e delle culture che hanno contribuito a costruire la sua identità gastronomica. Al termine della presentazione si svolgerà la premiazione del contest fotografico “Racconta il tuo Mediterraneo”, con la proclamazione dei vincitori. Un momento che darà spazio agli sguardi e alle interpretazioni di quanti hanno scelto di raccontare, attraverso la fotografia, il Mediterraneo contemporaneo.