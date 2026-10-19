Martedì 20 ottobre a Mazara del Vallo prende il via l’ottava edizione di “Marenostrum”, il festival che fino all’8 novembre trasformerà il centro storico della città in uno spazio aperto di confronto, riflessione e cultura. Inaugurerà la rassegna Marianna Aprile, giornalista e scrittrice: alle 18 il via al teatro Garibaldi con la presentazione del libro “La promessa. Dal suffragio femminile alla prima donna a Palazzo Chigi” (Rizzoli). A dialogare con l’autrice sarà Laura Bonasera. Mercoledì 21 ottobre, alle ore 9,30, Marianna Aprile e Laura Basile torneranno al teatro Garibaldi per un dibattito speciale dedicato agli studenti che, a seguire, visiteranno la mostra “Donne della Resistenza. Madri della Costituzione. Itinerari di Democrazia” (a cura di Luisa Sassu, prodotta da ANPI Sardegna e promossa da ANPI Mazara). Nella stessa giornata di mercoledì saranno inaugurate le mostre “Soleterre e Gaza” (chiesa San Bartolomeo) e “Voci” di Andrea Guarneri (ex Collegio dei Gesuiti). Al Seminario vescovile ci sarà “#Faccealmuro”, un’opera fotografica e podcast a cura di Support and Sustain Children dedicata alla solidarietà internazionale.

Il festival proseguirà fino all’8 novembre con un calendario fitto di presentazioni, proiezioni e dibattiti. Tra gli ospiti attesi a Mazara del Vallo figurano: Massimo Giannini (giornalista ed editorialista), Attilio Bolzoni (storica firma del giornalismo d’inchiesta), Maurizio De Lucia (Procuratore Capo di Palermo), Salvatore Vella (Procuratore di Gela), Giorgia Furlan (regista). Calendario completo su www.festivalmarenosturm.com.