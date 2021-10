Dal centro storico di Castelvetrano all’incanto del pesce di Selinunte, il documentario che proponiamo oggi sul nostro giornale ci porta alla scoperta del territorio di Castelvetrano Selinunte. Il video è stato prodotto per “+ Mare”, un programma prodotto da Publimed srl Palermo per conto del Flag “Il Sole e l’Azzurro – tra Selinunte, Sciacca e Vigata” con il sostegno della “Comunità Europea”, “MIPAAF – Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali”, “FEAMP – PO 2014-2020 Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca”, “Regione Siciliana – Assessorato agricoltura sviluppo rurale e pesca mediterranea”

AUTORE. Redazione